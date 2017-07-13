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M-1 Challenge 81. Клебер Сильва сразится против Кости Глухова

Источник:  Mix FightКомментарии

22 июля открывать главный кард международного турнира M-1 Challenge 81 предстоит двум тяжеловесам-ударникам, за плечами которых 33 победы нокаутом на двоих. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия, 13-7) выйдет в рейдж против Кости Глухова (Латвия, 31-16).

Проживающий в Италии бразильский боец Клебер Раймундо Сильва выступает в тяжелом и полутяжелом весах. На его счету 13 побед в 20 профессиональных боях и 10 из них – нокаутом. Зато почти все его поражения произошли по решению судей, почти никому не удавалось одолеть крепкого ударника досрочно. В своем крайнем бою он выступал на турнире Bellator, где победил Филипа Линса техническим нокаутом во втором раунде.

Костя Глухов провел десятки поединков на самом высоком уровне и его атакующий ударный стиль всегда нравился зрителям. После поражения от Анте Делии Костя Глухов провел три поединка вне M-1 Challenge и все три уверенно выиграл. Известного американского бойца Тони Лопеза Костя одолел по решению судей, а также нокаутировал Сандро Виейру Да Силву и Иштвана Рушински. Сейчас Глухов находится в отличной форме и готов к новому возвращению в рейдж.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе
Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 7-0 - Павел Витрук (Москва), 14-2

(Свыше 93 кг), Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос (Бразилия), 39-18 - Сергей Харитонов (Россия), 25-6

(До 84 кг), Джо Риггс (США), 43-17 - Дмитрий Самойлов (Александр Невский ОЭМК), 19-10-1

(До 77,1 кг), Спенсер Джебб (Канада), 12-5 - Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 4-3

(Свыше 93 кг), Клебер Раймундо Сильва(Бразилия), 13-7 - Костя Глухов (Латвия), 31-16

(До 56,7 кг), Арман Ашимов (Казахстан), 8-2-1 - Гаджимурад Алиев (Fighting Eagle), 6-0

(До 77,1 кг), Игорь Оноприенко (Branibor Team, Украина), 1-1 - Мовсар Боков (Республика Ингушетия), 1-1

(До 70,3 кг), Филипп Нарижный (Old Guard), 6-3 - Алик Албогачиев (Республика Ингушетия), 2-0

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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