M-1 Challenge 81. Клебер Сильва сразится против Кости Глухова

22 июля открывать главный кард международного турнира M-1 Challenge 81 предстоит двум тяжеловесам-ударникам, за плечами которых 33 победы нокаутом на двоих. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия, 13-7) выйдет в рейдж против Кости Глухова (Латвия, 31-16).



Проживающий в Италии бразильский боец Клебер Раймундо Сильва выступает в тяжелом и полутяжелом весах. На его счету 13 побед в 20 профессиональных боях и 10 из них – нокаутом. Зато почти все его поражения произошли по решению судей, почти никому не удавалось одолеть крепкого ударника досрочно. В своем крайнем бою он выступал на турнире Bellator, где победил Филипа Линса техническим нокаутом во втором раунде.



Костя Глухов провел десятки поединков на самом высоком уровне и его атакующий ударный стиль всегда нравился зрителям. После поражения от Анте Делии Костя Глухов провел три поединка вне M-1 Challenge и все три уверенно выиграл. Известного американского бойца Тони Лопеза Костя одолел по решению судей, а также нокаутировал Сандро Виейру Да Силву и Иштвана Рушински. Сейчас Глухов находится в отличной форме и готов к новому возвращению в рейдж.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе

Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 7-0 - Павел Витрук (Москва), 14-2



(Свыше 93 кг), Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос (Бразилия), 39-18 - Сергей Харитонов (Россия), 25-6



(До 84 кг), Джо Риггс (США), 43-17 - Дмитрий Самойлов (Александр Невский ОЭМК), 19-10-1



(До 77,1 кг), Спенсер Джебб (Канада), 12-5 - Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 4-3



(Свыше 93 кг), Клебер Раймундо Сильва(Бразилия), 13-7 - Костя Глухов (Латвия), 31-16



(До 56,7 кг), Арман Ашимов (Казахстан), 8-2-1 - Гаджимурад Алиев (Fighting Eagle), 6-0



(До 77,1 кг), Игорь Оноприенко (Branibor Team, Украина), 1-1 - Мовсар Боков (Республика Ингушетия), 1-1



(До 70,3 кг), Филипп Нарижный (Old Guard), 6-3 - Алик Албогачиев (Республика Ингушетия), 2-0