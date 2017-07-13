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Александр Жуков: На юношеской Олимпиаде наши легкоатлеты будут выступать под российским флагом

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на презентации формы сборной России перед юношеской Олимпиадой заявил, что российские легкоатлеты будут выступать под национальным флагом, несмотря на требования Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

- Нужно понимать, что эти соревнования проводит не IAAF, а Европейский олимпийский комитет. Именно он определяет условия участия команд в этих соревнованиях. Мы находимся в постоянном контакте с ЕОК и, более того, Исполком ЕОК, рассмотрев письмо IAAF с предложением, чтобы наши спортсмены выступали под нейтральным флагом, не согласился с ним. ЕОК считает, что все спортсмены российской команды, в том числе легкоатлеты должны выступать в российской форме, под национальным флагом и в случае побед должен играть российский гимн. Мы эту позицию поддерживаем и будем выступать полным составом как сборная команда России, - сказал Жуков.

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