Александр Жуков: С нетерпением ждем эскизов формы, в которой выступим на Олимпиаде в Пхенчхане

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на презентации формы сборной России перед юношеской Олимпиадой рассказал о сотрудничестве с новым поставщиком экипировки.

- Мы удовлетворены сотрудничеством с предыдущим поставщиком экипировки, у нас были прекрасные отношения на протяжении всего времени. Но мы объявили те условия, которые бы устроили, в первую очередь, нас, создали специальную комиссию, которая принимала заявки от кандидатов. В итоге, именно компания ZASPORT предложила нам наилучшие условия сотрудничества. Во время юношеской Олимпиады у нас есть возможность протестировать экипировку, чтобы в дальнейшем учесть различные нюансы при создании коллекции для взрослой сборной.

Это первый и очень важный шаг компании ZASPORT в рамках сотрудничества с ОКР. Мы надеемся, что эта форма понравится всем, но нам, как Олимпийскому комитету России, в первую очередь, хочется, чтобы она нравилась спортсменам. Как вы видите, с одной стороны экипировка современная, с другой – она такая, что ее нельзя спутать с формой другой страны. Мы с нетерпением ждем эскизов коллекции, в которую будут одеты наши олимпийцы на предстоящих Играх в Пхенчхане, - сказал Жуков.