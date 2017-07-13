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Мутко поблагодарил Кержакова за преданность футболу

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал новость, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста и назначен на должность координатора юношеских команд системы питерского клуба.

«Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры», - сказал Мутко.

«Он получил пост в академии «Зенита»? Ему нравится такая работа. Человек, который прошел все институты сборных, знает клубную структуру, будет полезен. В футболе это очень важно, желаю ему удачи», - добавил глава РФС.


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