Мутко поблагодарил Кержакова за преданность футболу

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал новость, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста и назначен на должность координатора юношеских команд системы питерского клуба.

«Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры», - сказал Мутко.

«Он получил пост в академии «Зенита»? Ему нравится такая работа. Человек, который прошел все институты сборных, знает клубную структуру, будет полезен. В футболе это очень важно, желаю ему удачи», - добавил глава РФС.