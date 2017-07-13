Геннадий Орлов: Кержаков правильно сделал, что вовремя завершил карьеру футболиста

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение нападающего Александра Кержакова завершить карьеру игрока.

- Саша еще мог поиграть, но он правильно сделал, что вовремя завершил карьеру футболиста. У него хорошая работа в «Зените», он, как и Владислав Радимов, будет влиять на развитие молодежи в клубе. Зачем ему еще играть где-то в другой команде? В «Зените» он уже не мог оставаться, так как требования под Лигу чемпионов. Лучше вовремя уйти. Кержаков сделал правильно, - сказал Орлов в интервью «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Кержаков назначен на пост координатора команд Академии «Зенита».