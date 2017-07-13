Сидибе продлил контракт с «Монако» до 2022 года

Защитник Джибриль Сидибе продлил контракт с «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним игроком сборной Франции рассчитано до конца июня 2022 года.

В минувшем сезоне Сидибе в 29 матчах чемпионата Франции забил два мяча и отдал пять голевых передач.

В 12 играх Лиги чемпионов он забил один гол и отдал один результативный пас.



