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Сидибе продлил контракт с «Монако» до 2022 года

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Защитник Джибриль Сидибе продлил контракт с «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним игроком сборной Франции рассчитано до конца июня 2022 года.

В минувшем сезоне Сидибе в 29 матчах чемпионата Франции забил два мяча и отдал пять голевых передач.

В 12 играх Лиги чемпионов он забил один гол и отдал один результативный пас.


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