Сидибе продлил контракт с «Монако» до 2022 года
Источник: ФК «Монако»Комментарии
Защитник Джибриль Сидибе продлил контракт с «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 24-летним игроком сборной Франции рассчитано до конца июня 2022 года.
В минувшем сезоне Сидибе в 29 матчах чемпионата Франции забил два мяча и отдал пять голевых передач.
В 12 играх Лиги чемпионов он забил один гол и отдал один результативный пас.
L’AS Monaco est fier d’annoncer la prolongation du contrat de @DjibrilSidibeS3 jusqu’en 2022 ! #Sidibé2022 pic.twitter.com/GOdfdDfFEP— AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) 13 июля 2017 г.
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