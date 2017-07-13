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Деметриус Джонсон обошел Макгрегора и Головкина и получил награду ESPY

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в наилегчайшем весе получил награду ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учрежденной спортивным телеканалом ESPN.

На юбилейной церемонии Деметриус в номинации «Лучший боец» обошел Конора Макгрегора, Геннадия Головкина, Андре Уорда и Теренса Кроуфорда.

Напомним, что по состоянию на апрель 2017 года Джонсон занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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