Деметриус Джонсон обошел Макгрегора и Головкина и получил награду ESPY
Источник: Allboxing.ruКомментарии
Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в наилегчайшем весе получил награду ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учрежденной спортивным телеканалом ESPN.
На юбилейной церемонии Деметриус в номинации «Лучший боец» обошел Конора Макгрегора, Геннадия Головкина, Андре Уорда и Теренса Кроуфорда.
Напомним, что по состоянию на апрель 2017 года Джонсон занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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