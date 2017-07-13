Деметриус Джонсон обошел Макгрегора и Головкина и получил награду ESPY

читайте также

Мэйвезер подразнил Макгрегора во время битвы взглядов (видео) Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер и чемпион UFC Конор Макгрегор провели вторую пресс-конференцию, посвященную грядущему поединку по правилам бокса.

Хабиб Нурмагомедов: Против Мэйвезера мог бы выйти даже Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером, а также рассказал о планах на будущее.

Максим Власов: Уорд мог отправить Ковалева в тяжелый нокаут Напомним, что россиянин проиграл нокаутом после пропущенной серии ударов ниже пояса.

«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и Макгрегор Самые высокооплачиваемые спортсмены мира Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор провели пресс-конференцию, посвященную их бою 26 августа.

Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезра за четыре раунда Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с американским боксером Флойдом Мэйвезером.

Флойд Мэйвезер: Бой с Макгрегором станет последним в моей карьере Боксер Флойд Мэйвезер заявил, что поединок с ирландцем Конором Макгрегором станет последним для американца независимо от исхода боя.

Гога Шаматава: Магрегор обязательно «уронит» Мэйвезера Российский боец легчайшей весовой категории, победитель международного турнира Prime Selection-2015, обладатель чемпионского пояса в легчайшей весовой категории сделал прогноз на развитие событий в уникальном боксерском поединке американца Флойда Мейвезера и американца ирландского происхождения Конора Макгрегора.

Абель Санчес: Бой Головкин – Альварес планировали два года, но организация встречи Мэйвезер – Пакьяо заняла все пять Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.

Кому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как в боксе возникла своя Лига чемпионов «Советский спорт» отвечает на пять главных вопросов, связанных с организацией и проведением Всемирной суперсерии бокса.

Абель Санчес: Гассиев и Усик – главные фавориты Всемирной боксерской суперсерии Известный американский тренер рассказывает о скандальном бое Шафиков - Истер, Всемирной боксерской суперсерии и Геннадии Головкине.

Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру? Известный тренер Абель Санчес выразил негативное отношение к поединку Флойда Мэйвезера с борцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

Виталий Минаков: Нурмагомедов и Макгрегор интересны даже в Африке Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Коннором Макгрегором вызовет интерес в любой точке земного шара.

Андре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировал Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд стал гостем передачи First Take на телеканале ESPN

Кроуфорд и Индонго выявят абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 29-летний американец Теренс Кроуфорд и обладатель титулов IBF и WBA в этом же весе Джулиус Индонго из Намибии проведут объединительный поединок 19 августа.

Драма «Крашера» и презентация фарса. Итоги боксерского июня «Советский спорт» рассказывает о главных событиях прошедшего месяца на профессиональном ринге.

Сауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаут Мексиканский средневес Сауль «Канело» Альварес назвал исход своего поединка с казахом Геннадием Головкиным.

Сергей Ковалев: Не настаиваю на третьем бое с Уордом Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что не будет настаивать на проведении третьего боя с американцем Андре Уордом.

Абель Санчес: Головкин победит Альвареса по очкам или нокаутирует его в конце боя Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.

Григорий Стангрит: Ковалев остается одним из двух лучших боксеров своего веса Известный российский комментатор Григорий Стангрит назвал слагаемые успеха Андре Уорда, который победил Сергея Ковалев в их втором поединке.