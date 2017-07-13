«Уфа» выкупила права на показ своих матчей РФПЛ
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
Футбольный клуб «Уфа» выкупил права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу БСТ, сообщается на официальном сайте клуба.
«Все матчи Футбольного клуба «Уфа» в РОСГОССТРАХ Чемпионате России болельщики из нашей Республики смогут увидеть в прямом эфире на БСТ», - говорится в заявлении пресс-службы «Уфы».
Как отмечается,
канал БСТ уже записал несколько промороликов к этому событию.
Напомним, что 15 июля «Уфа» проведет стартовую игру чемпионата в Санкт-Петербурге против дебютанта премьер-лиги «Тосно».
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