«Уфа» выкупила права на показ своих матчей РФПЛ

Футбольный клуб «Уфа» выкупил права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу БСТ, сообщается на официальном сайте клуба.

«Все матчи Футбольного клуба «Уфа» в РОСГОССТРАХ Чемпионате России болельщики из нашей Республики смогут увидеть в прямом эфире на БСТ», - говорится в заявлении пресс-службы «Уфы».

Как отмечается, канал БСТ уже записал несколько промороликов к этому событию.



Напомним, что 15 июля «Уфа» проведет стартовую игру чемпионата в Санкт-Петербурге против дебютанта премьер-лиги «Тосно».