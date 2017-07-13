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Уильямс встретится с Контой в финале Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла британку Джоанну Конту в полуфинале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 13 минут, - 6:4, 6:2.

Американка реализовала три брейк-пойнта из восьми, не проиграла ни одного гейма на своей подаче, сделала девятнадцать виннеров и совершила девять невынужденных ошибок.

В финале Уильямс встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала

Матч

Уильямс В. (США) - Конта Д. (Великобритания) - 6:4, 6:2

Место и дата

13 июля 16:30, , Онлайн-трансляция


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