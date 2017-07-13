Уильямс встретится с Контой в финале Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла британку Джоанну Конту в полуфинале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 13 минут, - 6:4, 6:2.
Американка реализовала три брейк-пойнта из восьми, не проиграла ни одного гейма на своей подаче, сделала девятнадцать виннеров и совершила девять невынужденных ошибок.
В финале Уильямс встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Уильямс В. (США) - Конта Д. (Великобритания) - 6:4, 6:2
Место и дата
13 июля 16:30, , Онлайн-трансляция
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