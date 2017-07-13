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Кто станет обладателем Суперкубка России: «Спартак» или «Локомотив»? (Опрос)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

14 июля (пятница) в Черкизово состоится матч за Суперкубок России по футболу: чемпион страны «Спартак» сыграет против обладателя Кубка России «Локомотива».

Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

«Советский спорт» предлагает Вам обсудить предстоящий матч и принять участие в голосовании.

Голосование: Кто станет обладателем Суперкубка России по футболу?

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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