Уокер близок к переходу из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер перейдет из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» за 50 миллионов фунтов стерлингов. Об этом информирует The Telegraph.

Как сообщается, «горожане» согласились с требованием «Тоттенхэма», который хотел выручить за защитника 50 миллионов фунтов.

Отмечается, что если сделка состоится, то «Манчестер Сити» повторит рекорд «ПСЖ», который за £50 млн приобрел у «Челси» Давида Луиса в 2014 году. Одновременно с этим, Уокер станет самым дорогим английским футболистом в истории. Прежним обладателем рекорда был полузащитник Рахим Стерлинг, который в 2015 году перешел из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» за 49 миллионов.

В минувшем сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 39 матчей и отдал 6 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 20 млн евро, а контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года.