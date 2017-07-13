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«Альтах» - «Динамо-Брест». Милевский остался в запасе на матч Лиги Европы

Источник:  ФК «Динамо-Брест»Комментарии

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский остался в запасе на матч второго раунда Лиги Европы против австрийского «Альтаха».

Матч пройдет 13 июля в Альтахе и начнется в 19:30. Ответная встреча состоится 20 июля.

Напомним, 4 июля 32-летний нападающий расторг договор с «Тосно». Контракт игрока действовал до конца сезона 2017/2018. В составе клуба из Ленинградской области Милевский провел 17 матчей в ФНЛ и не забил ни одного гола. В сезоне 2017/2018 тосненцы дебютируют в РФПЛ.

6 июля Милевский подписал контракт с брестским «Динамо». Срок соглашения – полтора года. В 2016 году «Динамо» заняло восьмое место в чемпионате Белоруссии, а в мае 2017-го стало обладателем Кубка страны.  

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