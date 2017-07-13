Сергей Гончар: Для меня назначение помощником главного тренера - это новый вызов
Источник: ТАССКомментарии
Сергей Гончар прокомментировал свое назначение на пост помощника главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана.
- Для меня это новый вызов, но, в принципе, я на эту тему сильно не задумывался. Сказал бы, что для меня это следующая ступень развития как для тренера, для моих человеческих качеств, а также для моего опыта. Это новый этап, который поможет мне стать лучше в данном направлении, - сказал Гончар ТАСС.
Ранее стало известно, что Сергей Гончар вошел в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз».
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