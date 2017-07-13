«Кайрат» с Аршавиным не удержал победу над «Скендербеу» в квалификации Лиги Европы

Экс-игрок московских «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего выступления клубов в еврокубках.

Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» в Европе будет легче, чем «Спартаку»

Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» в Европе будет легче, чем «Спартаку» Экс-игрок московских «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего выступления клубов в еврокубках.

Самый дорогой Саша. «Арсенал» купил Ляказетта за рекордные деньги «Советский спорт» рассказывает о рекордном приобретении лондонского «Арсенала» – форварде сборной Франции Александре Ляказетте.

«Кайрат» и «Зенит» не ведут переговоры о трансфере бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

Спортивный директор «Кайрата»: Никаких действий по трансферу Аршавина не ведется

Спортивный директор «Кайрата»: Никаких действий по трансферу Аршавина не ведется «Кайрат» и «Зенит» не ведут переговоры о трансфере бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

Футболисты «Рейнджерс» в рамках квалификации Лиги Европы уступили в Люксембурге местной команде «Прогресс Нидеркорн» со счетом 2:0.

«Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы, проиграв четвертой команде Люксембурга Футболисты «Рейнджерс» в рамках квалификации Лиги Европы уступили в Люксембурге местной команде «Прогресс Нидеркорн» со счетом 2:0.