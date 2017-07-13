«Кайрат» с Аршавиным не удержал победу над «Скендербеу» в квалификации Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Кайрат» дома сыграл вничью с албанским «Скендербеу» (1:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Счет на девятой минуте открыл нападающий казахстанской команды Жерар Гоу.
На 72-й минуте Бакари Нимага восстановил равенство.
За «Кайрат» весь матч отыграл бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.
Ответная игра пройдет 20 июля в Албании.
Матч
Кайрат - Скендербеу - 1:1 (1:0)
Голы
Место и дата
13 июля 17:45, Центральный, Онлайн-трансляция
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