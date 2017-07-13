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«Кайрат» с Аршавиным не удержал победу над «Скендербеу» в квалификации Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кайрат» дома сыграл вничью с албанским «Скендербеу» (1:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Счет на девятой минуте открыл нападающий казахстанской команды Жерар Гоу.

На 72-й минуте Бакари Нимага восстановил равенство.

За «Кайрат» весь матч отыграл бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

Ответная игра пройдет 20 июля в Албании.

Матч

Кайрат - Скендербеу - 1:1 (1:0)

Голы

Гоу 9 (1:0). Нимага 72 (1:1).

Место и дата

13 июля 17:45, Центральный, Онлайн-трансляция


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