Team Empire подписала Артема «eTrouble» Зеняна
Артем «eTrouble» Зенян присоединился к составу Team Empire.
В команде он заменит Илью «DarkStar» Пигулева. Ранее eTrouble выступал за Gambit Academy.
«Неделя перерыва в Лиге Претендентов дала тренерскому штабу возможность поработать над составом более свободно и взглянуть на проблемы ростера под разными углами. В итоге было принято решение сменить DarkStar на eTrouble. Это достаточно взвешенно решение и мы уверены, что оно пойдет коллективу на пользу. От себя хотел бы поблагодарить Илью DarkStar за проделанную работу и желаю ему удачи в его дальнейшей карьере!» — прокомментировал менеджер состава Илья «Neromog» Ленивцев.
Состав Team Empire по League of Legends:
Димитриос «Freezy» Коузиокас — верхняя линия
Артем «eTrouble» Зенян — лес
Пэрис «SpArkS» Оутсис-Димитриадис — средняя линия
Кирилл «Disaflex» Ситников — стрелок
Даниил «darrow» Амелин — поддержка
Дмитрий «Bronyaw» Симиненко — игрок замены