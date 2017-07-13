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Team Empire подписала Артема «eTrouble» Зеняна

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Артем «eTrouble» Зенян присоединился к составу Team Empire.

В команде он заменит Илью «DarkStar» Пигулева. Ранее eTrouble выступал за Gambit Academy.

«Неделя перерыва в Лиге Претендентов дала тренерскому штабу возможность поработать над составом более свободно и взглянуть на проблемы ростера под разными углами. В итоге было принято решение сменить DarkStar на eTrouble. Это достаточно взвешенно решение и мы уверены, что оно пойдет коллективу на пользу. От себя хотел бы поблагодарить Илью DarkStar за проделанную работу и желаю ему удачи в его дальнейшей карьере!» — прокомментировал менеджер состава Илья «Neromog» Ленивцев.

Состав Team Empire по League of Legends:

Димитриос «Freezy» Коузиокас — верхняя линия 
Артем «eTrouble» Зенян —  лес
Пэрис «SpArkS» Оутсис-Димитриадис —  средняя линия
Кирилл «Disaflex» Ситников — стрелок
Даниил «darrow» Амелин — поддержка
Дмитрий «Bronyaw» Симиненко — игрок замены 

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