Александр Мостовой: «Динамо» сейчас - команда-загадка

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от старта сезона в РФПЛ.

«В первом туре наиболее привлекательным выглядит матч «Динамо» - «Спартак». «Спартаку», конечно, хватит времени на восстановление после Суперкубка. Они же полтора месяца в отпуске были. Мне интереснее посмотреть на «Динамо». Клуб вернулся в РФПЛ. «Динамо» сейчас - команда-загадка. Единственный плюс у них - огромная мотивация. Одно дело играть в ФНЛ, а другое - в РФПЛ.

Согласен, что «Рубин» и «Краснодар» способны бороться за самые высокие места. «Рубин» с возвращением Бердыева, думаю, вновь увидим уверенный оборонительный футбол. В том сезоне они обожглись на приобретении, на тренер неизвестно откуда, - сказал Мостовой.









