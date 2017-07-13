Александр Мостовой: «Динамо» сейчас - команда-загадка
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от старта сезона в РФПЛ.
«В первом туре наиболее привлекательным выглядит матч «Динамо» - «Спартак». «Спартаку», конечно, хватит времени на восстановление после Суперкубка. Они же полтора месяца в отпуске были. Мне интереснее посмотреть на «Динамо». Клуб вернулся в РФПЛ. «Динамо» сейчас - команда-загадка. Единственный плюс у них - огромная мотивация. Одно дело играть в ФНЛ, а другое - в РФПЛ.
Согласен,
что «Рубин» и «Краснодар» способны
бороться за самые высокие места. «Рубин»
с возвращением Бердыева, думаю, вновь
увидим уверенный оборонительный футбол.
В том сезоне они обожглись на приобретении,
на тренер неизвестно откуда, -
сказал Мостовой.
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