Виктор Гончаренко: Нужно дать шанс молодым игрокам и усиливать состав ЦСКА не количественно, а качественно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферной политике столичного клуба.

- У нас в составе 21 игрок, по сути каждая позиция дублируется. Так что говорить, что какие-то позиции требуют усиления количественно, не стоит. Нужно думать, чтобы качественно усилить и дать шанс молодым, - заявил Гончаренко.

Напомним, в чемпионате России-2016/17 армейцы заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.

15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.







