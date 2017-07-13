Виктор Гончаренко: Нужно дать шанс молодым игрокам и усиливать состав ЦСКА не количественно, а качественно
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферной политике столичного клуба.
- У нас в составе 21 игрок, по сути каждая позиция дублируется. Так что говорить, что какие-то позиции требуют усиления количественно, не стоит. Нужно думать, чтобы качественно усилить и дать шанс молодым, - заявил Гончаренко.
Напомним, в чемпионате России-2016/17 армейцы заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.
15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.
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