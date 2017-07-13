Сергей Прядкин: Поражает стабильность ЦСКА, за 10 лет клуб ни разу не оставался без еврокубков

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил стабильное выступление ЦСКА в чемпионатах России.

- Поражает стабильность ЦСКА. За те 10 лет, что я руковожу РФПЛ, команда ни разу не оставалась без еврокубков. Пожелаю клубу удачи в Лиге чемпионов, - заявил Прядкин.

Напомним, в чемпионате России-2016/17 армейцы заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.

15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.