Валерий Оганесян: Идея московского «Арарата» - популяризировать футбол
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, с какой целью строится клуб.
«Вся
наша идея - популяризировать
футбол.
Не было цели, что именно армяне будут
поддерживать команду. Хочется, чтобы
за нас болели все, кому будет нравиться
наш футбол, чтобы больше на стадион
ходили с семьями. Нам нужны сильные
игроки. Приятно, что подписали столько
высококлассных футболистов. Поверьте,
они пришли не из-за больших денег. Не
скрываем, что хотим выйти в ФНЛ», - сказал
Оганесян.
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