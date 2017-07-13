Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Оганесян: Идея московского «Арарата» - популяризировать футбол

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, с какой целью строится клуб.

«Вся наша идея - популяризировать футбол. Не было цели, что именно армяне будут поддерживать команду. Хочется, чтобы за нас болели все, кому будет нравиться наш футбол, чтобы больше на стадион ходили с семьями. Нам нужны сильные игроки. Приятно, что подписали столько высококлассных футболистов. Поверьте, они пришли не из-за больших денег. Не скрываем, что хотим выйти в ФНЛ», - сказал Оганесян.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Воспитанник московского «Локомотива» перешел в «Арарат»Как сообщает пресс-служба «Арарата», голкипер юношеской сборной России Антон Шитов пополнил состав столичной команды.Лебеденко стал игроком «Арарата»Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Игорь Лебеденко стал игроком московского «Арарата».Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате»Полузащитник Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате». Об этом сообщил вице-президент по информационной политике футбольного клуба Андраник Керопян.Андрей Сметанин назначен тренером вратарей московского «Арарата»Бывший голкипер московских клубов «Динамо» и «Спартак» Андрей Сметанин вошел в тренерский штаб московского «Арарата».Андраник Керопян: Цель «Арарата» на ближайший год – попадание в ФНЛВице-президент нового московского клуба «Арарат» Андраник Керопян рассказал о задачах, которые стоят перед командой.Марат Измайлов: Я мог устроиться на более выгодных условиях в России, Азии и на ВостокеПолузащитник «Арарата» Марат Измайлов рассказал о переходе в московский клуб.Марат Измайлов: Мне понравился энтузиазм руководителей «Арарата»Полузащитник Марат Измайлов объяснил свое решение стать игроком московского «Арарата».Безумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаБезумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаМосковский «Арарат» – точно самый яркий клуб лета в России.Марат Измайлов стал игроком «Арарата»Бывший полузащитник сборной России и «Краснодара» Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата», сообщил президент клуба Валерий Оганесян.Алексей Ребко подписал контракт с «Араратом»Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко официально стал игроком столичного «Арарата».Сергей Булатов стал главным тренером московского «Арарата»Сергей Булатов назначен на пост главного тренера московского «Арарата».Экс-игроки ЦСКА Рыжов и Ревякин подписали контракты с «Араратом»Московский «Арарат» оформил контракты с бывшими игроками ЦСКА вратарем Сергеем Ревякиным и нападающим Дмитрием Рыжовым. Об этом сообщает группа клуба Вконтакте.Роман Павлюченко: Мог остаться в премьер-лиге, но хотел быть ближе к семьеБывший нападающий сборной России и «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свой переход в «Арарат».«Арарат» сделал предложение Гарету БэйлуМосковский «Арарат» предложил валлийскому нападающему мадридского «Реала» Гарета Бэйлу присоединиться к составу столичной команды.ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня«Советский спорт» представляет обзор главных новостей среды.Источник: Динияр Билялетдинов может подписать контракт с «Араратом»Из проверенного источника «Советскому спорту» стало известно, что в ближайшее врем еще одним звездным футболистом, который подпишет контракт с московским клубом «Арарат» станет Динияр Билялетдинов.Президент «Арарата»: Павлюченко играет в футбол не ради денегПрезидент «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал переход нападающего Романа Павлюченко в московскую команду.Московский «Арарат» может подписать еще одного бывшего игрока «Спартака» и сборной РоссииМосковский «Арарат» ведет переговоры с еще одним бывшим игроком «Спартака» и сборной России, сообщил президент клуба Валерий Оганесян.Александр Тарханов: Павлюченко в «Арарате» будет играть для удовольствияГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Романа Павлюченко в московский «Арарат».«Арарат» подтвердил переход ПавлюченкоРоссийский форвард Роман Павлюченко стал игроком московского клуба «Арарат». Информацию об этом подтвердила страница клуба Вконтакте.
Футбол
Сергей Прядкин: Поражает стабильность ЦСКА, за 10 лет клуб ни разу не оставался без еврокубков
Футбол
Виктор Гончаренко: Нужно дать шанс молодым игрокам и усиливать состав ЦСКА не количественно, а качественно
Футбол
«Кайрат» с Аршавиным не удержал победу над «Скендербеу» в квалификации Лиги Европы
Футбол
Кто станет обладателем Суперкубка России: «Спартак» или «Локомотив»? (Опрос)
все новости