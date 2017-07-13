Валерий Оганесян: Идея московского «Арарата» - популяризировать футбол

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, с какой целью строится клуб.

«Вся наша идея - популяризировать футбол. Не было цели, что именно армяне будут поддерживать команду. Хочется, чтобы за нас болели все, кому будет нравиться наш футбол, чтобы больше на стадион ходили с семьями. Нам нужны сильные игроки. Приятно, что подписали столько высококлассных футболистов. Поверьте, они пришли не из-за больших денег. Не скрываем, что хотим выйти в ФНЛ», - сказал Оганесян.



