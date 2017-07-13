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«Локомотив» представил комплекты игровой формы на сезон-2017/18 (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Московский «Локомотив» презентовал три комплекта игровой формы на предстоящий сезон.

Основной комплект формы железнодорожников от компании Adidas выполнен в зеленых тонах:

Выездная форма столичной команды будет белой:

А в третьем комплекте формы «Локомотива» - серая футболка:

Напомним, в сезоне-2016/17 железнодорожники завоевали Кубок России.

18 июля в первом туре нового первенства РФПЛ подопечные Юрия Семина на своем поле сыграют с тульским «Арсеналом».

А уже завтра «Локомотив» сразится со «Спартаком» в матче за Суперкубок страны.

Голосование: Кто станет обладателем Суперкубка России по футболу?

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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