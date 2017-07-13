«Локомотив» представил комплекты игровой формы на сезон-2017/18 (фото)
Московский «Локомотив» презентовал три комплекта игровой формы на предстоящий сезон.
Основной комплект формы железнодорожников от компании Adidas выполнен в зеленых тонах:
Алексей Миранчук представляет основной комплект формы #ЯрчеПрошлого для игры дома. Больше подробностей на https://t.co/gfwArcMkJt pic.twitter.com/EEOkoFdLxP— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 июля 2017 г.
Выездная форма столичной команды будет белой:
Ари показывает комплект формы для игры на выезде, посвящённый 95-летию клуба. Больше подробностей на https://t.co/gfwArcMkJt pic.twitter.com/f26zewgS45— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 июля 2017 г.
А в третьем комплекте формы «Локомотива» - серая футболка:
Виталий Денисов презентует третий комплект формы для игры в Европе. Больше подробностей на https://t.co/gfwArcMkJt pic.twitter.com/g73ef1lbAV— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 июля 2017 г.
Напомним, в сезоне-2016/17 железнодорожники завоевали Кубок России.
18 июля в первом туре нового первенства РФПЛ подопечные Юрия Семина на своем поле сыграют с тульским «Арсеналом».
А уже завтра «Локомотив» сразится со «Спартаком» в матче за Суперкубок страны.
В 19:30 смотрите презентацию новой формы на канале https://t.co/dX2KflN6MT! А пока слушаем обращение парней, которые готовятся к Суперкубку! pic.twitter.com/m3E7JYUOKL— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 июля 2017 г.
Матч
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция