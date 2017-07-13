Московское «Динамо» подписало Анисина и еще 26 хоккеистов

читайте также

«Йокерит» расторг контракт с нападающим Салминеном «Йокерит» расторг контракт с нападающим Сакари Салминеном, сообщается на официальном сайте клуба.

Борис Майоров: Фейерверка от Анисина не жду. Но у «Динамо» серьезные потери… Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказался о возвращении Михаила Анисина в «Динамо» и перспективах бело-голубых в этом сезоне.

Павел Зубов утвержден главным тренером «Сибири» Павел Зубов официально назначен главным тренером «Сибири», сообщает «Чемпионат».

Анисина вернули в «Динамо»… Мудрый ход или лихая авантюра? Как стало известно «Советскому спорту» скандально известный форвард Михаил Анисин уже подписал с бело-голубыми контракт на один год.

Виталий Прошкин: Возможно, в «Ак Барсе» Зарипов не сможет столько забивать и отдавать, сколько в Магнитогорске Бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин поделился мнением о перспективах Даниса Зарипова после возвращения в казанский клуб.

Андрей Веревко: Ретро-матч «Спартака» точно состоится, надо лишь согласовать дату проведения Генеральный директор «Спартака» Андрей Веревко рассказал, что ретро-матч клуба красно-белых точно состоится, осталось согласовать с КХЛ дату проведения игры и состав команды.

Андрей Потайчук: Тренерское желание – выигрывать со «Спартаком» и попасть в плей-офф Тренер «Спартака» Андрей Потайчук рассказал от том, что ждать от команды в предстоящем сезоне.

Андрей Потайчук: Впечатление хорошее, игроки «Спартака», на мой взгляд, были подготовлены к сбору Тренер «Спартака» Андрей Потайчук рассказал о первых впечатлениях на сборах команды в Чехии.

Юрис Савицкис: Приход Сандиса придаст уверенности хоккеистам рижского «Динамо» Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что появление в команде Сандиса Озолиньша придаст уверенности хоккеистам.

Форвард сборной Дании перешел в «Йокерит». Таблица переходов КХЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.

Игорь Есмантович: КХЛ утвердила абсолютно нормальный календарь олимпийского сезона Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением об утвержденном календаре предстоящего сезона КХЛ.

Игорь Шуневич: Минское «Динамо» преодолело финансовый кризис Председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Барыс» будет готовиться к сезону на высокогорном курорте «Ак Булак» «Барыс» проведет предсезонные сборы в Казахстане. Традиционно клуб готовился к чемпионату за рубежом, однако новый тренерский штаб настоял на том, что команда должна стать ближе к болельщикам, сообщается на официальном сайте клуба.

Анисин вернется в «Динамо» Нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает «Чемпионат».

«Ак Барс» обменял вратаря Ахметова в ХК «Сочи» «Ак Барс» обменял в ХК «Сочи» вратаря Арсения Ахметова, сообщается на официальном сайте «леопардов».

Отступаем! Четыре мощных клуба КХЛ, которые сдадут позиции в будущем чемпионате Дмитрий Пономаренко называет четыре ведущих команды нашей лиги, которые неминуемо выступят хуже, чем в прошлом сезоне.

Нападающий Цветков перешел в ХК «Сочи» ХК «Сочи» подписал однолетний контракт с нападающим Алексеем Цветковым, сообщается на официальном сайте клуба.

«Пошли навстречу сборной. Лишь бы выиграла!» Боссы клубов КХЛ - о календаре После опубликования календаря Чемпионата КХЛ на сезон 2017/2018 руководители клубов высказали мнения о нем.

33 дня для Пхенчхана и спаренные кубковые матчи. КХЛ презентовала календарь В офисе «Газпром-медиа» КХЛ презентовала календарь на сезон-2017/18.