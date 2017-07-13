Головин пообещал остаться в ЦСКА до тех пор, пока клуб не станет чемпионом России

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин пообещал остаться в столичном клубе, пока команда снова не станет чемпионом России по футболу.

Такое обещание 21-футболист дал на встрече представителей клуба с болельщиками, которая проходит сегодня в Москве.

Ранее сообщалось, что игры с участием Головина несколько раз просматривали скауты лондонского «Арсенала».



Напомним, в чемпионате России-2016/17 армейцы заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.

15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.

