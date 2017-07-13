Президент «Ромы»: С будущим Тотти еще ничего не решено, а Манолас и Наинголлан остаются у нас

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта ответил на ключевые вопросы в кадровой политике клуба нынешним летом.

- Тотти? Ничего еще не решено. Будущее трудоустройство Франческо - это то, что касается только его и меня, мы часто беседуем. Когда мы примем решение, вы обо всем узнаете.

Наингголан и Манолас остаются в клубе, они никуда не уходят. Мы уже продали ряд футболистов для того, чтобы выполнить нормы финансового фэйр-плей.



Марез? Я не знаю, кто это такой. У нас лучшая полузащита в чемпионате Италии, а с возвращением в строй Флоренци команда станет еще сильнее, - цитирует Паллотту портал Romapress.us.

Напомним, в чемпионате Италии-2016/17 римляне заняли второе место и пробились в Лигу чемпионов.

Преемником Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды стал Эусебио Ди Франческо, ранее работавший с клубом «Сассуоло».

К защитнику «Ромы» Костасу Маноласу долгое время проявлял интерес «Зенит».



