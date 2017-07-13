«Нижний Новгород» подписал сербского форварда Еловаца

«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Стеваном Еловацем, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним сербом рассчитано на один сезон.

Последним клубом Еловаца была испанская «Сарагоса». До этого он выступал за «Летувос Ритас», «Црвену Звезду», «Анталью» и «Юве Казерта».

В июле 2016 года Еловац играл за «Даллас Маверикс» в летней лиге НБА.



