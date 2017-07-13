«Нижний Новгород» подписал сербского форварда Еловаца
Источник: БК «Нижний Новгород»Комментарии
«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Стеваном Еловацем, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 28-летним сербом рассчитано на один сезон.
Последним клубом Еловаца была испанская «Сарагоса». До этого он выступал за «Летувос Ритас», «Црвену Звезду», «Анталью» и «Юве Казерта».
В
июле 2016 года Еловац играл за «Даллас
Маверикс» в летней лиге НБА.
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