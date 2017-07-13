Ладислав «GuardiaN» Ковач: Нам нужно научиться понимать друг друга и перестать ругаться из-за проигранных раундов
Игрок Natus Vincere Ладислав «GuardiaN» Ковач в интервью Cybersport.com рассказал о проблемах команды.
«Думаю, нам нужно научиться понимать друг друга и перестать ругаться из-за проигранных раундов. С некоторыми моментами приходится просто смириться. Нельзя зацикливаться на отдельных удачных или неудачных решениях — нужно думать о следующем раунде. И, конечно, нужно больше играть в CS:GO индивидуально. Но на это у нас есть куча времени.
У нас был сложный период как в командном, так и в индивидуальном плане. Мы не практиковались как состав, достойный побед на турнирах. Думаю, мы играли меньше всех лучших команд. Пропущенные тренировки сыграли свою роль. Как только мы вернемся к нормальному режиму, все увидят, на что мы способны».
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