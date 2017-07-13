Алан Дзагоев: На вторых сборах ЦСКА я начал полноценно тренироваться

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей готовности к новому сезону.

- Я в отпуске поработал хорошо и к началу сборов подошел в более-менее хорошем состоянии. На вторых сборах начал полноценно тренироваться. В общем, все хорошо, - заявил Дзагоев.

Напомним, из-за травмы Алан Дзагоев был вынужден пропустить Кубок конфедераций-2017.

В чемпионате России-2016/17 армейцы заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.

15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.

