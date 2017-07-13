Вадим Евсеев: Судьбу Суперкубка России решит один забитый мяч

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2017.

- На мой взгляд, его нет. Мне кажется, что много моментов не будет, а судьбу встречи решит один забитый мяч. Кто его забьёт, тот и выиграет.

Обе команды будут играть в тот футбол, который принес им результат в прошлом сезоне: «Спартаку» - звание чемпиона России, а «Локомотиву» - Кубок страны. Наставник железнодорожников Юрий Сёмин говорит, что есть проблемы с кадрами в обороне, поэтому предположу, что красно-белые будут больше атаковать, а соперник - отвечать контратаками, - цитирует Евсеева RT на русском.

Напомним, матч за Суперкубок России «Спартак» - «Локомотив» состоится 14 июля в Москве. Начало встречи - в 21:30.