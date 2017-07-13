«Кузня» подписала форварда сборной Словакии

Новокузнецкий «Металлург» подписал однолетний контракт со словацким нападающим Бруно Мразом, сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний игрок стал первым легионером в нынешнем составе «Металлурга». Он уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам.

Мраз - воспитанник братиславского «Слована». В сезоне-2016/17 он выступал в чемпионате Словакии за «Зволен». В регулярном чемпионате страны Мраз в 44 матчах набрал 36 (17+19) очков.

В составе сборной Словакии он принял участие в двух международных турнирах.

Напомним, «Кузня» была исключена из КХЛ и следующий сезон проведет в ВХЛ.





