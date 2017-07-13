Адиль Рами перешел из «Севильи» в «Марсель»
Источник: ФК «Марсель»Комментарии
31-летний защитник сборной Франции Адиль Рами стал игроком «Марселя».
Рами подписал с французским клубом контракт на четыре года.
Официальная презентация игрока состоится 19 июля.
🔴 COMMUNIQUÉ | L'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la signature d’Adil Rami ! #AdilEstOlympien— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 13 июля 2017 г.
✍🏼 https://t.co/YVj8Xx185C pic.twitter.com/c4cr2CigBJ
Адиль играл за «Севилью» с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Лилля», «Валенсии» и «Милана».
В активе игрока - 33 матча за национальную сборную Франции (1 гол).
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