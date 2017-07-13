Виктор Гончаренко: Категорически заявлять, что не уйду из команды, пока не стану чемпионом, я бы не стал

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал заявление полузащитника своей команды Александра Головина.

- Думаю, молодому футболисту некорректно задавать такой вопрос. Мы же прекрасно понимаем, что не все зависит от него. Если есть топ-предложение, как от «Челси» или «Арсенала», которое устраивает и игрока, и все стороны, отказываться не стоит.

Мы все говорим, что российским игрокам надо уезжать в топ-клубы, и, возможно, он станет первым таким игроком. Так категорически заявлять, что не уйду, пока не стану чемпионом, я бы не стал, - заявил Гончаренко.

Ранее 21-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин на встрече с болельщиками красно-синих пообещал, что не уйдет из команды, пока армейцы снова не станут чемпионами России.

Напомним, в чемпионате России-2016/17 подопечные Виктора Гончаренко заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.

15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.