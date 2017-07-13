Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Дядюн: Год не выходил на поле, соскучился по футболу

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Нападающий Владимир Дядюн прокомментировал свой переход в «Ростов».

Напомним, форвард заключил двухлетний контракт с донским клубом.

- По разным причинам я долгое время не играл в футбол. Приехал на сборы с «Рубином», провел там пять дней, а потом появилась возможность проявить себя в «Ростове», - сказал Дядюн. - Потренировался с командой, воспользовался шансом, и получилось, что я теперь здесь. Год не выходил на поле, соскучился по футболу и команде. Рад, что я теперь в «Ростове», — отметил наш игрок.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Гончаренко: Категорически заявлять, что не уйду из команды, пока не стану чемпионом, я бы не сталГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал заявление полузащитника своей команды Александра Головина.Алан Дзагоев: На вторых сборах ЦСКА я начал полноценно тренироватьсяПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей готовности к новому сезону.«Витиньо должен решить проблемы ЦСКА». Рейтинг Ловчева«Витиньо должен решить проблемы ЦСКА». Рейтинг ЛовчеваВ конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева».Головин пообещал остаться в ЦСКА до тех пор, пока клуб не станет чемпионом РоссииПолузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин пообещал остаться в столичном клубе, пока команда снова не станет чемпионом России по футболу.«Локомотив» представил комплекты игровой формы на сезон-2017/18 (фото)Московский «Локомотив» презентовал три комплекта игровой формы на предстоящий сезон.Сергей Прядкин: Поражает стабильность ЦСКА, за 10 лет клуб ни разу не оставался без еврокубковПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин отметил стабильное выступление ЦСКА в чемпионатах России.Виктор Гончаренко: Нужно дать шанс молодым игрокам и усиливать состав ЦСКА не количественно, а качественноГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферной политике столичного клуба.Александр Мостовой: «Динамо» сейчас - команда-загадкаБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от старта сезона в РФПЛ.За вторым подряд золотом! Михаил Борзыкин – о «Спартаке»За вторым подряд золотом! Михаил Борзыкин – о «Спартаке»«Советский спорт» завершает сериал, рассказывающий о готовности топ-клубов к новому сезону.«Уфа» выкупила права на показ своих матчей РФПЛФутбольный клуб «Уфа» выкупил права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу БСТ, сообщается на официальном сайте клуба.Почему «Ростов» будет жить и без БердыеваПочему «Ростов» будет жить и без Бердыева«Советский спорт» разбивает миф о том, что без Бердыева «Ростову» придет конец.«Динамо» расторгло контракт с ДьяковымМосковское «Динамо» расторгло контракт с защитником Виталием Дьяковым по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.Геннадий Орлов: Кержаков правильно сделал, что вовремя завершил карьеру футболистаИзвестный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение нападающего Александра Кержакова завершить карьеру игрока.Мутко поблагодарил Кержакова за преданность футболуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал новость, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста и назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».«Зенит» провел двусторонку на стадионе «Санкт-Петербург»Футболисты «Зенита» 13 июля провели двусторонний матч на стадионе «Санкт-Петербург».Динияр Билялетдинов: Пока не ясно, как будет работать новый лимитЭкс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался на тему лимита.Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» в Европе будет легче, чем «Спартаку»Экс-игрок московских «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего выступления клубов в еврокубках.Константин Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, «Зенит» не хочет его совсем терятьСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что нападающий Лука Джорджевич будет отдан в аренду.Сергей Фурсенко: Кержаков закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекцииПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что нападающий питерской команды Александр Кержаков завершил игровую карьеру.«Рубин» выкупил права на показ своих матчей РФПЛМатчи казанского «Рубина» в предстоящем чемпионате России в прямом эфире будет показывать местный канал ТНВ.
Футбол
Вадим Евсеев: Судьбу Суперкубка России решит один забитый мяч
Футбол
Алан Дзагоев: На вторых сборах ЦСКА я начал полноценно тренироваться
Футбол
Президент «Ромы»: С будущим Тотти еще ничего не решено, а Манолас и Наинголлан остаются у нас
Футбол
Головин пообещал остаться в ЦСКА до тех пор, пока клуб не станет чемпионом России
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Владимир Дядюн
Владимир Дядюнвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости