Владимир Дядюн: Год не выходил на поле, соскучился по футболу
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Нападающий Владимир Дядюн прокомментировал свой переход в «Ростов».
Напомним, форвард заключил двухлетний контракт с донским клубом.
- По разным причинам я долгое время не играл в футбол. Приехал на сборы с «Рубином», провел там пять дней, а потом появилась возможность проявить себя в «Ростове», - сказал Дядюн. - Потренировался с командой, воспользовался шансом, и получилось, что я теперь здесь. Год не выходил на поле, соскучился по футболу и команде. Рад, что я теперь в «Ростове», — отметил наш игрок.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически