Шведский вратарь Юнас Энрот стал игроком «Динамо» (Минск)
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Чемпион мира 2013 года в составе сборной Швеции голкипер Юнас Энрот заключил контракт с минским «Динамо».
Соглашение клуба с 29-летним голкипером рассчитано на один год.
Юнас Энрот – в ХК «Динамо-Минск» https://t.co/yw9nebUCtq #намроднаякоманда pic.twitter.com/rV7t7zAwmd— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 13 июля 2017 г.
Энрот начинал сезон-2016/17 в составе «Торонто», а в январе был обменян в «Анахайм». Ранее вратарь играл в НХЛ за «Баффало», «Даллас» и «Лос-Анджелес».
В составе сборной Швеции Юнас стал чемпионом мира в 2013 году и серебряным призером Олимпийских игр-2014 в Сочи.
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