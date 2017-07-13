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Шведский вратарь Юнас Энрот стал игроком «Динамо» (Минск)

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Чемпион мира 2013 года в составе сборной Швеции голкипер Юнас Энрот заключил контракт с минским «Динамо». 

Соглашение клуба с 29-летним голкипером рассчитано на один год.

Энрот начинал сезон-2016/17 в составе «Торонто», а в январе был обменян в «Анахайм». Ранее вратарь играл в НХЛ за «Баффало», «Даллас» и «Лос-Анджелес».

В составе сборной Швеции Юнас стал чемпионом мира в 2013 году и серебряным призером Олимпийских игр-2014 в Сочи.

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