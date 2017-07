«Барселона» договорилась о переходе защитника «Бенфики» Семеду (фото)

«Барселона» договорилась с «Бенфикой» о переходе защитника сборной Португалии Нельсона Семеду, сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

В пятницу 23-летний игрок пройдет медобследование в «Барселоне».

Семеду провел за «Бенфику» 65 игр, забив три мяча и сделав 12 голевых передач.

В составе сборной Португалии он принял участие в Кубке конфедераций-2017.

