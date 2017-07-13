«Барселона» договорилась о переходе защитника «Бенфики» Семеду (фото)
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
«Барселона» договорилась с «Бенфикой» о переходе защитника сборной Португалии Нельсона Семеду, сообщает официальный твиттер каталонского клуба.
В пятницу 23-летний игрок пройдет медобследование в «Барселоне».
Семеду провел за «Бенфику» 65 игр, забив три мяча и сделав 12 голевых передач.
В составе сборной Португалии он принял участие в Кубке конфедераций-2017.
[BREAKING NEWS] Agreement with Benfica to sign Nélson Semedo, pending medical tests tomorrow in Barcelona https://t.co/o5ldP2I5ke pic.twitter.com/JjQdQ3q1pF— FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 июля 2017 г.
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