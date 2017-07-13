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Франческо Тотти: Скоро я стану одним из руководителей «Ромы»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Легенда «Ромы» и чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил о том, что в ближайшее время он планирует занять один из руководящих постов в римском клубе. 

- Я еще ничего не подписал никакого контракта и пока не являюсь руководителем «Ромы», но я скоро стану одним из них, - заявил 40-летний Тотти.

Франческо Тотти играл за «Рому» с 1991 по 2017 год.

Напомним, президент столичного клуба Джеймс Палотта ранее заявил о том, что будущее Франческо в организации пока не определено.

В чемпионате Италии-2016/17 римляне заняли второе место и пробились в Лигу чемпионов.

Преемником Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды стал Эусебио Ди Франческо, ранее работавший с клубом «Сассуоло».

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