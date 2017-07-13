Две арены в Лас-Вегасе ведут борьбу за право принять реванш Кличко - Джошуа
Повторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в Лас-Вегасе.
- Мы встретились с Ричардом Штурмом и хозяевами арены MGM Grand в Лас-Вегасе, а также провели переговоры с представителями T-Mobile Arena. Это было поистине впечатляюще. Интерес к данному событию с обеих сторон действительно очень велик. Думаю, уже на следующей неделе мы узнаем - станет ли поединок реальностью, - рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.
Joshua-Klitschko Rematch Could Land at T-Mobile Arena https://t.co/RIi85HiQxH #boxing pic.twitter.com/N1ojSZEDqs— BoxingScene.com (@boxingscene) 13 июля 2017 г.
Напомним, 29 апреля Энтони на стадионе «Уэмбли» в Лондоне нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. В середине боя он сам побывал в нокдауне.
Согласно условиям контракта, украинец имел право на реванш в случае поражения. Однако сам боксер еще не подтвердил свое намерение продолжить спортивную карьеру.
На арене T-Mobile в Лас-Вегасе 26 августа состоится поединок Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегром. Эта площадка рассчитана на 20 000 зрителей.