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Андрей Скабелка: «Авангард» хочет быть быстрой, агрессивной командой

Источник:  ОМСКИНФОРМКомментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону КХЛ.

- Впечатления хорошие. Ребята тренируются с душой. Хорошо воспринимают нагрузки, - сказал специалсит. - За те 10 дней, что мы работали на земле, нам удалось выровнять физическое состояние игроков. Мы хотим быть быстрой, агрессивной командой, поэтому мы должны навязывать единоборства и стараться их выиграть. Поэтому на тренировках идет жесткая борьба. Сейчас сочетания игроков условные. Начнутся игры, по их итогам будут формироваться связки и тройки.

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