Леонид Слуцкий: В «Халл Сити» нет пассажиров, здесь только серьезные футболисты

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий доволен уровнем игроков в своей команде.

- В нашей команде нет пассажиров, здесь только серьезные футболисты. Молодые игроки, такие как Кларк, Клэкстоун и Бэтти, хорошо обучены и находятся в отличной форме.

Шанс проявить себя в основном составе может получить каждый. Им уже по 19-20 лет - в таком возрасте игроки уже должны начинать серьезную карьеру, - цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

💬 | Leonid Slutsky has been impressed with the work-rate of his players so far this pre-season ➡️ https://t.co/DkMi2ECHc5 #TigersInPortugal pic.twitter.com/jAOVVvSBY0