Виктор Гончаренко: Общаюсь со Слуцким, но не так часто, как раньше
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по-прежнему поддерживает связь со своим предшественником на этом посту Леонидом Слуцким.
- Мы общаемся, но не так часто, как было раньше. Понятно, что загруженность очень серьезная и у меня, и у него. Живо интересуемся обеими командами, - рассказал Гончаренко.
Напомним, 9 июня Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера английского «Халл Сити».
Напомним, в чемпионате России-2016/17 подопечные Виктора Гончаренко заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.
15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.
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