Виктор Гончаренко: Общаюсь со Слуцким, но не так часто, как раньше

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по-прежнему поддерживает связь со своим предшественником на этом посту Леонидом Слуцким.

- Мы общаемся, но не так часто, как было раньше. Понятно, что загруженность очень серьезная и у меня, и у него. Живо интересуемся обеими командами, - рассказал Гончаренко.

Напомним, 9 июня Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера английского «Халл Сити».

Напомним, в чемпионате России-2016/17 подопечные Виктора Гончаренко заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.

15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.