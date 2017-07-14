Матч киевского «Динамо» может сорвать проведение боя Усик - Хук в столице Украины

Поединок между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Марко Хуком может не состояться в Киеве, как было запланировано.

Сообщается, что бой такого масштаба в Киеве может принять только НСК «Олимпийский», однако 9 сентября (ориентировочная дата поединка) домашний матч чемпионата Украины на «Олимпийском» будет проводить «Динамо».

- Киев - одна из рабочих версий. Но вообще-то на «Олимпийском» 9 сентября «Динамо» играет матч УПЛ. Поэтому сейчас говорить про бой Усика в этот день - как минимум неуважение к «Динамо». В ближайшее время мы все уладим, возможно, даже на этой неделе, а может, на следующей, - заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Таким образом, встреча может быть перенесена в Германию или в США.

Напомним, поединок Усик - Хук состоится в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.



WBSS - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом 50 миллионов долларов США.