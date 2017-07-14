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Эйден Макгиди стал игроком «Сандерленда» (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» 31-летний ирландец Эйден Макгиди заключил контракт с английским «Сандерлендом». 

Соглашение футболиста с «Черными котами» рассчитано на три сезона. Сумма трансфера пока не оглашается.

Напомним, «Сандерленд» проведет сезон-2017/18 в английском чемпионшипе. По итогам прошедшего сезона команда не смогла сохранить прописку в АПЛ.

Макгиди защищал цвета «Спартака» в 2010 - 2013 годах, став в составе красно-белых серебряным призером чемпионата России-2011/12. После этого Эйден играл за «Эвертон», а прошедший сезон он провел в клубе чемпионшипа «Престон Норт Энд» (34 матча, 8 голов).

С 2004 года полузащитник сыграл 90 матчей за сборную Ирландии. 




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