Эйден Макгиди стал игроком «Сандерленда» (видео)

Бывший полузащитник «Спартака» 31-летний ирландец Эйден Макгиди заключил контракт с английским «Сандерлендом».

Соглашение футболиста с «Черными котами» рассчитано на три сезона. Сумма трансфера пока не оглашается.



