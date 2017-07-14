Эйден Макгиди стал игроком «Сандерленда» (видео)

Бывший полузащитник «Спартака» 31-летний ирландец Эйден Макгиди заключил контракт с английским «Сандерлендом».

Соглашение футболиста с «Черными котами» рассчитано на три сезона. Сумма трансфера пока не оглашается.



🎙️ Aiden McGeady is delighted to be reunited with old boss Simon Grayson at #SAFC.



➡️ WATCH FULL INTERVIEW: https://t.co/d8fhsEHA6i pic.twitter.com/TL2W0C27i2 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 13 июля 2017 г.

Напомним, «Сандерленд» проведет сезон-2017/18 в английском чемпионшипе. По итогам прошедшего сезона команда не смогла сохранить прописку в АПЛ.

Макгиди защищал цвета «Спартака» в 2010 - 2013 годах, став в составе красно-белых серебряным призером чемпионата России-2011/12. После этого Эйден играл за «Эвертон», а прошедший сезон он провел в клубе чемпионшипа «Престон Норт Энд» (34 матча, 8 голов).

С 2004 года полузащитник сыграл 90 матчей за сборную Ирландии.













