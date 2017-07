Теренс Кроуфорд: Индонго завоевал свои чемпионские пояса в России и Шотландии. Теперь он едет в США

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от объединительного поединка с обладателем поясов IBF и WBA намибийцем Джулиусом Индонго.

- Индонго - чемпион, который действительно уверен в своих силах. Сейчас он опасен как никогда.

Он приехал в Россию и забрал пояс у Эдуарда Трояновского, потом он приехал в Шотландию и отобрал титул у Рики Бернса. Теперь он прилетит в США, чтобы сразиться во мной. Ну что ж, многие хотели увидеть этот бой, и я обещаю болельщикам захватывающий поединок, - заявил Кроуфорд.

ALL THE BELTS! Terence @budcrawford402 is wary of threat posed by @JuliusIndongo in next month's unification clash: https://t.co/XATukhCd7g pic.twitter.com/Vd19dj2Ot7