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Теренс Кроуфорд: Индонго завоевал свои чемпионские пояса в России и Шотландии. Теперь он едет в США

Источник:  Sky SportsКомментарии

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от объединительного поединка с обладателем поясов IBF и WBA намибийцем Джулиусом Индонго. 

- Индонго - чемпион, который действительно уверен в своих силах. Сейчас он опасен как никогда.

Он приехал в Россию и забрал пояс у Эдуарда Трояновского, потом он приехал в Шотландию и отобрал титул у Рики Бернса. Теперь он прилетит в США, чтобы сразиться во мной. Ну что ж, многие хотели увидеть этот бой, и я обещаю болельщикам захватывающий поединок, - заявил Кроуфорд.

Поединок между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго состоится 19 августа в городе Линкольн, штат Небраска.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

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