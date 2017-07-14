Теренс Кроуфорд: Индонго завоевал свои чемпионские пояса в России и Шотландии. Теперь он едет в США
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от объединительного поединка с обладателем поясов IBF и WBA намибийцем Джулиусом Индонго.
- Индонго - чемпион, который действительно уверен в своих силах. Сейчас он опасен как никогда.
Он приехал в Россию и забрал пояс у Эдуарда Трояновского, потом он приехал в Шотландию и отобрал титул у Рики Бернса. Теперь он прилетит в США, чтобы сразиться во мной. Ну что ж, многие хотели увидеть этот бой, и я обещаю болельщикам захватывающий поединок, - заявил Кроуфорд.
ALL THE BELTS! Terence @budcrawford402 is wary of threat posed by @JuliusIndongo in next month's unification clash: https://t.co/XATukhCd7g pic.twitter.com/Vd19dj2Ot7— Sky Sports Boxing 🥊 (@SkySportsBoxing) 13 июля 2017 г.
Поединок между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго состоится 19 августа в городе Линкольн, штат Небраска.
Победитель станет абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.