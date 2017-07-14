Илья Авербух: На Олимпиаде-2018 бороться за медали в мужском одиночном катании мы вряд ли сможем

Тренер и хореограф Илья Авербух сомневается в том, что российские «одиночники» смогут показать высокие результаты на Олимпийских играх в Пхенчхане.

- Сейчас мужское катание в России переживает не лучшие времена, но это всегда волнообразно. Тот космический уровень, который показывают конкуренты, повторить нашим фигуристам на данный момент невозможно.

Но всегда есть вероятность, что соперники ошибутся, и ты должен показать свой максимальный результат, чтобы обойти их. Так что Ковтун и Михаил Коляда могут претендовать на награды, но если говорить объективно, то на Олимпиаде в Пхенчхане бороться за медали в мужском одиночном катании мы вряд ли сможем. Это стало бы для нас огромным прорывом, - цитирует Авербуха «Газета.ру».

Зимняя Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Илья Авербух завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити.

