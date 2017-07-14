«Лос-Анджелес» пригласил на просмотр Андрея Локтионова
Источник: ХК «Лос-Анджелес Кингз»Комментарии
Нападающий Андрей Локтионов заключил просмотровый контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
С 2014 года Локтионов играл в КХЛ за ярославский «Локомотив». В прошедшем сезоне он провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.
Loktionov signs PTO, will attend #LAKings training camp: https://t.co/MKmEticnrh— Jon Rosen (@lakingsinsider) 13 июля 2017 г.
Ранее Андрей Локтионов уже выступал в НХЛ. С 2009 по 2014 год он играл за «Лос-Анджелес»,
«Нью-Джерси» и «Каролину».
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