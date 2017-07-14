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Роман Бабаев: Если ЦСКА не найдет новых игроков, усилением станут болельщики

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от нового сезона в РФПЛ.

- Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьется успеха.

Если нам не удастся найти в межсезонье новых футболистов, болельщики станут нашим усилением, - заявил Бабаев.

Напомним, в чемпионате России-2016/17 армейцы заняли второе место и завоевали путевку в Лигу чемпионов.

15 июля ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи» в матче первого тура нового сезона РФПЛ.

Виктор Гончаренко: Нужно дать шанс молодым игрокам и усиливать состав ЦСКА не количественно, а качественно

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