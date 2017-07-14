Флойд Мэйвезер: Говорят, что Макгрегор - расист, но меня это нисколько не беспокоит
Источник: BoxingsceneКомментарии
Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший обвинил своего будущего оппонента Конора Макгрегора в расизме.
- Расизм по-прежнему существует, но знаете, когда я получаю какие-то негативные эмоции, всегда стараюсь превратить их во что-то положительное.
Многие говорят, что Макгрегор - расист, но меня это нисколько не беспокоит. Что есть, то есть... У него есть полное право на свои убеждения, - заявил Мэйвезер.
Mayweather: A lot of People Says McGregor is Racist, No Worries https://t.co/xVuGTTqXie #boxing pic.twitter.com/adxG48kV8f— BoxingScene.com (@boxingscene) 13 июля 2017 г.
В ночь с 13 на 14 июля Мэйвезер и Макгрегор проводят совместную пресс-конференцию в Бруклине.
Поединок между знаменитым боксером и звездой ММА состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
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