Флойд Мэйвезер: Говорят, что Макгрегор - расист, но меня это нисколько не беспокоит

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший обвинил своего будущего оппонента Конора Макгрегора в расизме.

- Расизм по-прежнему существует, но знаете, когда я получаю какие-то негативные эмоции, всегда стараюсь превратить их во что-то положительное.

Многие говорят, что Макгрегор - расист, но меня это нисколько не беспокоит. Что есть, то есть... У него есть полное право на свои убеждения, - заявил Мэйвезер.

