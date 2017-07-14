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«Ювентус» возобновил интерес к Кроосу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Туринский «Ювентус» продолжает следить за выступлением полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. 

Как сообщает SportMediaset, в ближайшее время клуб собирается продать защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи. Вырученные средства чемпион серии А направит на приглашение немецкого хавбека.

Отмечается, что «Юве» окончательно отказался от покупки Блеза Матюиди из «ПСЖ». 

В минувшем сезоне Кроос помог «сливочным» выиграть чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов.

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