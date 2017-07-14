«Ювентус» возобновил интерес к Кроосу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Туринский «Ювентус» продолжает следить за выступлением полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.
Как сообщает SportMediaset, в ближайшее время клуб собирается продать защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи. Вырученные средства чемпион серии А направит на приглашение немецкого хавбека.
Отмечается, что «Юве» окончательно отказался от покупки Блеза Матюиди из «ПСЖ».
В минувшем сезоне Кроос помог «сливочным» выиграть чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов.
Читайте также:
Развести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезонья
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически