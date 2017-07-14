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Александр Егоров – о матче «Спартак» – «Зенит»: Возможно, своим решением мы убили интригу в чемпионате

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший арбитр Александр Егоров, который недавно перешел на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, признал свою ошибку в матче 23-го тура прошлого сезона чемпионата страны между московским «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). Напомним, судьи не заметили игру рукой в исполнении защитника красно-белых Дмитрия Комбарова. 

«Неудобно за тот момент, когда расширенной бригадой не увидели игру рукой Комбарова в матче «Зенит» – «Спартак». Можно долго спорить, но она была, и это стоит признать. Возможно, своим решением мы убили интригу в чемпионате – поставь я пенальти, и счет был бы другой. 

А ведь сделай я на два шага больше, и все могло быть иначе. Бежал за мячом и думал: «Если что, подстрахует помощник». Не видел момента, два футболиста перекрывали обзор. В общем, бывали случаи, когда я хватался за голову от своих ошибок. 

В матче «Ахмат» – «Томь» я удалил Кисенкова за то, что он в меня плюнул. Там, разумеется, все было за дело. Но в конце игры я дал пенальти в ворота «Томи». После матча пересмотрел момент: чистейшая симуляция! Когда на следующий год приехал судить в Томск, подошел к тренеру Василию Баскакову и сказал: «Вы меня извините, поддался эмоциям. Пробеги я на два шага дальше, точно увидел бы этот момент», – цитирует Егорова «Чемпионат».

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