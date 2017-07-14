Константин Генич: Не сомневаюсь, Кержаков будет прекрасным экспертом на ТВ

Накануне форвард «Зенита» Александр Кержаков объявил о завершении карьеры. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об уходе лучшего бомбардира в истории российского футбола.

«Саше Кержакову удачи! Классный игрок, замечательный человек, и не сомневаюсь, будет прекрасным экспертом на ТВ!», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Саше Кержакову удачи!!! Классный игрок, замечательный человек, и не сомневаюсь, будет прекрасным экспертом на ТВ! 👏🏻👏🏻👏🏻🔝⚽️ — Константин Генич (@GenichK) 13 июля 2017 г.

Напомним, игрок выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а позже с 2010-го по 2017-й. В составе питерского клуба форвард стал трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка и Кубок страны (1).

Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита», лучший бомбардир в истории чемпионатов России и лучший российский бомбардир в еврокубках.