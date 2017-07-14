Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: Не сомневаюсь, Кержаков будет прекрасным экспертом на ТВ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Накануне форвард «Зенита» Александр Кержаков объявил о завершении карьеры. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об уходе лучшего бомбардира в истории российского футбола.

«Саше Кержакову удачи! Классный игрок, замечательный человек, и не сомневаюсь, будет прекрасным экспертом на ТВ!», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, игрок выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а позже с 2010-го по 2017-й. В составе питерского клуба форвард стал трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка и Кубок страны (1).

Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита», лучший бомбардир в истории чемпионатов России и лучший российский бомбардир в еврокубках.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Егоров – о матче «Спартак» – «Зенит»: Возможно, своим решением мы убили интригу в чемпионатеБывший арбитр Александр Егоров, который недавно перешел на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, признал свою ошибку в матче 23-го тура прошлого сезона чемпионата страны между московским «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). Напомним, судьи не заметили игру рукой в исполнении защитника красно-белых Дмитрия Комбарова.Валерий Рейнгольд: «Спартаку» пора забыть про чемпионствоВалерий Рейнгольд: «Спартаку» пора забыть про чемпионствоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом».Роман Бабаев: Если ЦСКА не найдет новых игроков, усилением станут болельщикиГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от нового сезона в РФПЛ.Виктор Гончаренко: Общаюсь со Слуцким, но не так часто, как раньшеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по-прежнему поддерживает связь со своим предшественником на этом посту Леонидом Слуцким.Владимир Дядюн: Год не выходил на поле, соскучился по футболуНападающий Владимир Дядюн прокомментировал свой переход в «Ростов».Виктор Гончаренко: Категорически заявлять, что не уйду из команды, пока не стану чемпионом, я бы не сталГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал заявление полузащитника своей команды Александра Головина.Алан Дзагоев: На вторых сборах ЦСКА я начал полноценно тренироватьсяПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей готовности к новому сезону.«Витиньо должен решить проблемы ЦСКА». Рейтинг Ловчева«Витиньо должен решить проблемы ЦСКА». Рейтинг ЛовчеваВ конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева».Головин пообещал остаться в ЦСКА до тех пор, пока клуб не станет чемпионом РоссииПолузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин пообещал остаться в столичном клубе, пока команда снова не станет чемпионом России по футболу.«Локомотив» представил комплекты игровой формы на сезон-2017/18 (фото)Московский «Локомотив» презентовал три комплекта игровой формы на предстоящий сезон.Сергей Прядкин: Поражает стабильность ЦСКА, за 10 лет клуб ни разу не оставался без еврокубковПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин отметил стабильное выступление ЦСКА в чемпионатах России.Виктор Гончаренко: Нужно дать шанс молодым игрокам и усиливать состав ЦСКА не количественно, а качественноГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферной политике столичного клуба.Александр Мостовой: «Динамо» сейчас - команда-загадкаБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от старта сезона в РФПЛ.За вторым подряд золотом! Михаил Борзыкин – о «Спартаке»За вторым подряд золотом! Михаил Борзыкин – о «Спартаке»«Советский спорт» завершает сериал, рассказывающий о готовности топ-клубов к новому сезону.«Уфа» выкупила права на показ своих матчей РФПЛФутбольный клуб «Уфа» выкупил права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу БСТ, сообщается на официальном сайте клуба.Почему «Ростов» будет жить и без БердыеваПочему «Ростов» будет жить и без Бердыева«Советский спорт» разбивает миф о том, что без Бердыева «Ростову» придет конец.«Динамо» расторгло контракт с ДьяковымМосковское «Динамо» расторгло контракт с защитником Виталием Дьяковым по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.Геннадий Орлов: Кержаков правильно сделал, что вовремя завершил карьеру футболистаИзвестный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение нападающего Александра Кержакова завершить карьеру игрока.Мутко поблагодарил Кержакова за преданность футболуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал новость, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста и назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».«Зенит» провел двусторонку на стадионе «Санкт-Петербург»Футболисты «Зенита» 13 июля провели двусторонний матч на стадионе «Санкт-Петербург».
Футбол
Роман Бабаев: Если ЦСКА не найдет новых игроков, усилением станут болельщики
Фигурное катание
Илья Авербух: На Олимпиаде-2018 бороться за медали в мужском одиночном катании мы вряд ли сможем
Футбол
Эйден Макгиди стал игроком «Сандерленда» (видео)
Футбол
Матч киевского «Динамо» может сорвать проведение боя Усик – Хук в столице Украины
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости