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«Реал» не оставляет попыток пригласить Де Хеа, клуб готовит новое предложение для «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает ESPN FC, мадридский «Реал» продолжает работу над усилением вратарской линии.

До недавнего времени действующий чемпион Испании был заинтересован в услугах Джанлуиджи Доннаруммы. Однако, итальянец продлил контракт с «Миланом», что отбило желание у «сливочных» пригласить 18-летнего игрока.

Согласно источнику, «бланкос» вернулись к кандидатуре Давида Де Хеа, который связан с переходом в «Реал» уже два года. Отмечается, что голкипер «красных дьяволов» по-прежнему хочет вернуться в Мадрид, но «Юнайтед» ни при каких условиях продавать своего лидера не собираются.

В минувшем сезоне АПЛ 26-летний Де Хеа провел 35 матчей, пропустил 29 мячей и в 14-ти встречах оставлял свои ворота «сухими». Его трансферный лист оценивается в 40 млн евро, а контракт с «МЮ» рассчитан до 2019 года.

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