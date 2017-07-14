«Реал» не оставляет попыток пригласить Де Хеа, клуб готовит новое предложение для «МЮ»

Как сообщает ESPN FC, мадридский «Реал» продолжает работу над усилением вратарской линии.

До недавнего времени действующий чемпион Испании был заинтересован в услугах Джанлуиджи Доннаруммы. Однако, итальянец продлил контракт с «Миланом», что отбило желание у «сливочных» пригласить 18-летнего игрока.

Согласно источнику, «бланкос» вернулись к кандидатуре Давида Де Хеа, который связан с переходом в «Реал» уже два года. Отмечается, что голкипер «красных дьяволов» по-прежнему хочет вернуться в Мадрид, но «Юнайтед» ни при каких условиях продавать своего лидера не собираются.

В минувшем сезоне АПЛ 26-летний Де Хеа провел 35 матчей, пропустил 29 мячей и в 14-ти встречах оставлял свои ворота «сухими». Его трансферный лист оценивается в 40 млн евро, а контракт с «МЮ» рассчитан до 2019 года.