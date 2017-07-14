Екатерина Мошкова: Сезон получился очень хорошим

Биатлонистка Екатерина Мошкова прокомментировала свое выступление в прошлом сезоне.

«Минувший сезон однозначно могу занести себе в актив, он получился даже лучше, чем я могла себе представить в самых смелых мечтах. Удалось принять участие во многих международных соревнованиях, на некоторых из них завоевать медали. Хотелось выиграть личную награду на первенстве мира, но в Словакии я не смогла реализовать себя в полной мере.

То, что мне дали шанс выступить на Кубке мира, стало большой неожиданностью. Было сильное волнение, ведь там совершенно другая обстановка, другая конкуренция, нежели на юниорских стартах. Конечно, после того как я выступила там, у меня стало ещё больше мотивации. Есть понимание, над чем надо работать, какие ошибки исправлять, чем мы и занимаемся весь подготовительный период.

Сейчас моя цель – попасть на этапы Кубка IBU и чемпионат Европы и достойно там выступить, побороться за медали», - приводит слова Мошковой «Тюменская арена».

Напомним, Мошкова стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачете.